Во вторник, 30 апреля, всю Украину накроют дожди, солнечно будет только в Крыму, Николаеве и Херсоне. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Укргидрометцентра.

Так, в западных областях в последний день апреля ожидаются сильные дожди. Ночью здесь +7...+10 градусов, днем +13...+19 градусов. В северных областях и Киеве также дожди, но не такие обильные. Днем до +15 градусов, ночью +5...+9 градусов. В восточных регионах синоптики предсказывают достаточно сильные осадки. Ночью +6...+11 градусов, днем +12...+19 градусов.

Единственным регионом, где жители могут надеяться на солнечную погоду, остается юг страны. И если погода в Одессе будет такой же, как и по остальной Украине - прохлада и дожди, - то в Херсоне и Николаеве ожидается солнце, до +22 градусов днем и +11 ночью.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик сообщила, какую погоду ждать киевлянам на Пасху и майские выходные.

Также мы писали, что после Пасхи всю Украину умоет грозовыми дождями.