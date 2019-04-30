Иван Апаршин, экс-сотрудник украинского Минобороны и член команды Владимира Зеленского полагает, что Украина обязательно должна вступить в НАТО, а пока она этого не сделает, Киев готов нестандартными путями отвечать на нападения. Об этом он рассказал изданию "Апостроф".

По мнению Апаршина, в сфере украинской безопасности и обороны на сегодняшний день нужен прорыв, и даже если сейчас заложить ресурс в сотни миллиардов долларов, за год-два этот вопрос не решается. В такой ситуации он полагает, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы.

"Отпустите меня, я хочу в НАТО, потому что там демократия, потому что там свобода, потому что там коллективная защита, которую я не потяну сам. Но до того момента, пока я туда не вступлю, если, не дай Бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями. У меня есть варианты. Я больше денег вложу в силы специальных операций. Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете. Лучше не трогайте меня сегодня, я уже решил, я буду вступать в НАТО, я буду повышать уровень боеспособности страны, я буду держать войска в постоянной готовности. У нас нет другого выхода - нам необходимо принять решение о коллективной безопасности. У нас другого пути на сегодняшний день нет", - сказал Апаршин, обращаясь к потенциальным врагам Украины.

Ранее мы публиковали "военную доктрину" Зеленского, в которой прописаны снабжение контрактников на уровне натовского, боевые офицеры в командовании, добровольная армия.

Также мы писали, что в Кремле заявили, что следят за каждым словом Зеленского.