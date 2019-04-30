Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн объявил о своей отставке спустя несколько месяцев после вступления в должность нового генпрокурора Уильяма Барра. Об этом передает "Интерфакс".

Письмо об отставке Розенстайн направил президенту Дональду Трампу. В нем он поблагодарил его за все и заявил, что последний его день работы в министерстве юстиции - 11 мая.

"Средний срок полномочий заместителя генерального прокурора составляет 16 месяцев, и лишь немногие работают дольше двух лет. (...) Я благодарен Вам за предоставленную возможность служить, за любезность и юмор, которые вы часто проявляете в наших личных беседах, и за цели, которые вы поставили в своем инаугурационном обращении - патриотизм, единство, безопасность, образование и процветание, потому что государство существует, чтобы служить своим гражданам", - сказано в обращении.

При этом отставка Розенстайна носит ожидаемый характер, он должен был объявить о ней после вступления в должность нового генерального прокурора Уильяма Барра, но согласился повременить с уходом, чтобы закончить работу с докладом спецпрокурора Мюллера.

Именно Розенстайн назначил Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию "российского следа" в американских президентских выборах и возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, а также осуществлял надзор за ходом расследования.

Род Розенстайн. Фото: Голос Америки

Напомним, сын Дональда Трампа поддержал отставку "американского посла Обамы" в Украине Мари Йованович.

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