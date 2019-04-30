В ночь с 29 на 30 апреля в Орловской области России в ДТП попал рейсовый автобус из Украины, в результате пострадал 21 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД по Орловской области сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на 423-м км автодороги М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Столкнулись рейсовый автобус Yutong, следовавший из Киева, и грузовик "КамАЗ", обе машины ехали в одну и ту же сторону. Автобус после столкновения опрокинулся в кювет. В момент ДТП в автобусе было 54 пассажира, 21 из них обратились за помощью после инцидента. Все они украинцы.



В Кромской центральной районной больнице сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней тяжести. Всеми занимаются медики. Получившие незначительные травмы пассажиры автобуса размещены в гостинице "Гринн" в Орле, в город их доставили на школьных автобусах.

Фото: Пресс-служба УМВД по Орловской области

Напомним, под Луцком при столкновении автобуса с пикапом погибли три человека.

Также мы писали, что в Казахстане произошло ДТП с автобусом, погибли 11 человек.