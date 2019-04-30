Примадонна российской эстрады Алла Пугачева недавно отметила 70-летие. Вечеринка в честь юбилея проходила в элитном ресторане на Рублевке в Москве. Об этом сообщает Starhit.

Мероприятие проходило в закрытом формате. 20 апреля в элитном ресторане на Рублевке собралось около 200 человек. Гостей примадонна встречала лично, а для нее подготовили увенчанной золотой короной торт.

На мероприятии присутствовали Николай Басков, Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, Игорь Крутой, Галина Волчек, Игорь Николаев, Татьяна Тарасова, а также российский премьер Дмитрий Медведев с супругой и глава Совфеда Валентина Матвиенко.

Фото: starhit.ru

Напомним, Волочкову жестко раскритиковали за шпагаты на юбилейном концерте Пугачевой.

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