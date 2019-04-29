Президент Украины Петр Порошенко заявил, что без спикера Рады Андрея Парубия депутаты бы не проголосовали за законопроект о функционировании украинского языка как государственного. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы обеспечили квоты для украинского языка, украинской песни, украинской книги, украинской культуры в целом. Но нам точно не хватало закона о языке. И, к сожалению, после того, как был принят закон о языке, новоизбранный президент говорил, что он еще подумает - надо подписывать или нет. Но я подчеркиваю, что без Андрея Парубия этот закон точно не был бы проголосован", - сказал Петр Порошенко.

Он добавил, что языковой законопроект не предусматривает дискриминацию других языков, а направлен на защиту государственного, "потому что нигде в мире, кроме Украины, его не защитят".

"Для меня огромная гордость, что на законе об украинском языке будет стоять подпись Андрея Парубия, который передает закон, и подпись Петра Порошенко, который этот закон подпишет", - сказал о себе президент в третьем лице.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон о тотальной украинизации. "За" проголосовали 278 нардепов от БПП, Народного фронта, Радикалов Ляшко, Самопомощи и БЮТ.

Также мы писали, что в Верховной Раде рассмотрят проекты постановлений об отмене результатов голосования за закон о тотальной украинизации 14 мая, после этого спикер парламента Парубий подпишет документ.