В понедельник, 29 апреля, на улице Светлицкого в Подольском районе Киева произошел пожар, загорелось здание кошачьего приюта. Об этом сообщают "Факты".

Тушили пожар в приюте спасатели из 7-й Государственной пожарно-спасательной части. Огонь уничтожил личные вещи работников приюта, клетки для животных. Пожарные смогли спасти 30 кошек, пятеро животных погибли.

На месте работали 15 спасателей, в тушении было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники. Причина возникновения пожара выясняется.

Фото: fakty.com.ua

Напомним, в Тайване нерадивый хозяин отправил кота по почте в приют, потому что не мог за ним ухаживать.

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