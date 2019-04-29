В Киеве горел приют для кошек: 30 удалось спасти, 5 погибли
В понедельник, 29 апреля, на улице Светлицкого в Подольском районе Киева произошел пожар, загорелось здание кошачьего приюта. Об этом сообщают "Факты".
Тушили пожар в приюте спасатели из 7-й Государственной пожарно-спасательной части. Огонь уничтожил личные вещи работников приюта, клетки для животных. Пожарные смогли спасти 30 кошек, пятеро животных погибли.
На месте работали 15 спасателей, в тушении было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники. Причина возникновения пожара выясняется.
Фото: fakty.com.ua
Напомним, в Тайване нерадивый хозяин отправил кота по почте в приют, потому что не мог за ним ухаживать.
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