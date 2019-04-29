В случае, если газопровод "Северный поток-2" не будет построен в срок, а договоренности с Украиной о транзите газа не будут достигнуты, "Газпром" рассматривает возможность увеличить запасы газа в хранилищах в Европе. Об этом сообщают РИА Новости.

Так, врио начальника департамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин заявил, что компания рассматривает всевозможные сценарии, сейчас ведется активная закачка газа в хранилища.

"У нас есть принцип в контрактах, называется "разумный и предусмотрительный оператор". Мы как разумный и предусмотрительный оператор работаем по всем сценариям, в том числе, конечно, и предусматриваем такую ситуацию в качестве резервной, когда нам нужно будет действительно иметь запасы", - сказал Мальгин.

Замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога, в свою очередь, заявил, что компания разрабатывает меры по сохранению проекта "Северный поток-2" в графике.

Напомним, Словакия и Венгрия обсуждают транзит газа в обход Украины.

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