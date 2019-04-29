Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева полагает, что в Украине нет проблем на макроэкономическом уровне, однако основная проблема страны - отсутствие верховенства закона. Об этом она заявила в интервью "Голосу Америки".

Между тем, по словам Гонтаревой, в 2014 году, когда она приступила к работе, состояние украинской финансовой системы можно описать как "ужас, коллапс и перфектный шторм".

"А после того началась еще и реальная война, когда 15% нашего ВВП мы потеряли и еще 10% нашей территории... Один год я не имела ни одного уикенда и спала не более пяти часов в сутки. Это было ужасное время. Но в профессиональном отношении для меня лично это был большой прорыв", - сказала Валерия Гонтарева.

Кроме того, она сказала, что одно из ее важнейших решений в должности руководителя НБУ – национализация ПриватБанка в 2016 году – была "необходимым шагом, который поддержали ведущие международные финансовые учреждения". А попытки Игоря Коломойского обжаловать национализацию учреждения она считает "беспределом" и "безобразием".

Новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому Гонтарева порекомендовала обратить внимание на недостаток верховенства права в Украине и необходимость сохранения достижений по очистке банковского сектора и макроэкономической стабилизации.

Напомним, Гонтарева посоветовала Зеленскому реформировать судебную и правоохранительную системы.

Также мы писали, что в ГПУ на допрос в качестве подозреваемых вызвали Ложкина, Филатова, Гонтареву.