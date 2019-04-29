В Польше будет увеличена численность американских военных - соответствующее решение уже принято. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сейчас стороны договариваются о деталях.

"Мы находимся на хорошей дороге, чтобы еще в этом году закончить переговоры успехом", - сказал Блащак.

Между тем, ранее речь шла о размещении на постоянной основе американской бронетанковой дивизии. Польша при этом готова была взять на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать эту базу Fort Trump ("Форт Трамп").



В настоящее время на территории Польши расквартированы около 4,5 тысячи военнослужащих армии США - в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.

Напомним, в Польше хотят отказаться от постсоветских военных самолетов в пользу новых и дорогих.

Также мы писали, что численность американских военных в Польше хотят довести до шести тысяч человек.