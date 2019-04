Киев занял 5-е, а Львов - 8-е место в ТОП-10 экономически эффективных городов мира в рейтинге Smart Locations of the Future 2019/20. Об этом сообщает Financial Times – FDI Magazine.

Первое место в рейтинге заняла македонский столица Скопье. Далее расположились София (Республика Болгария), Каунас (Литовская Республика) и польский город Гданьск. На пятом месте - Киев, на шестом - польский Вроцлав, на седьмом - румынский Яссы, далее: Львов, Вильнюс и Ханой.

Города выбирали по таким критериям: стоимость квадратного метра ежегодной аренды офисных помещений, размер средней заработной платы работника, цена гостиничного номера в центре города, общая ставка налога на прибыль, регистрация права собственности и подключение промышленности.

Напомним, Украина оказалась в последней десятке рейтинга открытых для бизнеса стран.

Также мы писали, что в мировом рейтинге свободы СМИ Украина опустилась на одну строчку и заняла 102 место.