Несмотря на то, что "Газпром" сохраняет планы по завершению строительства "Северного потока-2" до конца 2019 года, задержки не исключены. Об этом пишет ТАСС.

Так, заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога заявил, что Датское энергетическое агентство потребовало от проектной компании подать еще одну заявку на обхождение острова Борнхольм. Сейчас датские власти рассматривают уже три заявки касаемо маршрута газопровода, до их рассмотрения один из его фрагментов построен быть не может.

Сейчас уложены 1 тыс. 125 км трубопровода в Балтийском море. "Северный поток - 2" планируется сдать до конца года, однако не исключил задержки строительства.

"Даже если допустить, что будет задержка, проект останется рентабельным, потому что жизненный цикл таких проектов составляет 25-30 и более лет", - заявил Хандога.

Напомним, в Nord Stream 2 считают, что "Северный поток-2" не заменит транзит газа через Украину.

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