В конце апреля в Черном море прошли американо-турецкие учения. Об этом сообщило министерство обороны Турции в Twitter.

"Эсминец 6-го флота США USS Ross, военные корабли ВМС Турции: нефтетанкер TCG YB.KudretGungor, фрегат TCG Turgutreisи морской патрульный самолет P-235 провели учения в Черном море", – сказано в сообщении.

Также ведомство опубликовало соответствующие фото, которые демонстрируют ход учений и судна, принимающие в них участие.

Скриншот, фото: Twitter/ T.C. Millî Savunma Bakanlığı‏

Напомним, Черноморский флот РФ вывел на дежурство ударные корабли и авиацию, чтобы наблюдать за учениями НАТО.

Также мы писали, что в Генштабе ВСУ сообщили о размахе совместных учений Sea Breeze в 2019 году.