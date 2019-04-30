Заявления, касающиеся украинского (и российского) гражданства, которые начались в конце минувшей недели, в понедельник возобновились с новой силой.

Владимир Путин поддержал "инициативу" Владимира Зеленского выдавать гражданство Украины россиянам и даже перешел на украинский язык. Он также вспомнил о Саакашвили - мол, в первую очередь украинский паспорт надо вернуть ему. Бывший губернатор Одесской области, в свою очередь, назвал российского президента "новоиспеченным троллем".

Петр Порошенко примкнул к перепалке. Он отметил, что гражданство Украины "святое" и выразил уверенность, что его хотят принять 140 миллионов россиян. Именно поэтому - из-за огромного спроса - Киев не будет принимать в подданство российских граждан.

Как развивалась эта заочная дискуссия рассказывает "Страна".

Путин - украинцам

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для владельцев паспортов "ДНР" и "ЛНР". Это вызвало широкий резонанс не только в Украине, но и в мире (мировая общественность осудила данное решение).

27 апреля президент России продолжил: он отметил, что РФ планирует раздавать паспорта не только дончанам и луганчанам, но и всем украинцам.

Зеленский - Путину

В этот же день, 27 апреля, это и дал ответ Зеленский. В частности, будущий президент Украины отметил следующее: "Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане".

Зе продолжил: "Мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ.

Украинцы - это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины - это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу".

Путин - Зеленскому

29 апреля с просьбой прокомментировать это заявление Зеленского к Путину обратились журналисты. Российский лидер похвалил Зеленского за намерение выдавать россиянам паспорта Украины, и добавил, что если у россиян и украинцев будет общее гражданство, то они только окажутся в выигрыше. Также в своем ответе он упомянул Саакашвили.

Ниже приводим диалог представителя СМИ с президентом РФ:

Вопрос: Господин Зеленский, избранный глава Украины, ответил на Ваше заявление в Пекине о готовности выдачи российских паспортов не только жителям ДНР, но и всем украинцам. Он сказал, что он готов выдавать паспорта всем россиянам, а также всем, кто готов защищать свободу и демократию.

Путин: Правда? Так и сказал? Это очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего. Я ведь много раз говорил о том, что украинцы и русские – братские народы. И даже более того: я вообще считаю, что это один народ на самом деле, со своими особенностями: культурными, языковыми, историческими, – но по сути своей один народ. И если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы, мы будем сильнее и успешнее.

Что касается свободы и так далее, то это тоже важный момент. Но в этом смысле, наверное, лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с Грузии или с бывших грузин. Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича. Он был незаконно лишён, по-моему, гражданства, незаконно выслан из страны. Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах. Так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима.

Вопрос: Говоря о предложении Зеленского об обмене паспортами, Вы сказали, что у вас много общего, вы чуть ли не единомышленники. Можете пояснить, что Вы всё-таки имели в виду?

Путин: Ну как же? Все очень просто. Если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы в России будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придем к ожидаемому результату: у всех будет единое гражданство. Это нельзя не приветствовать. До побачення.

На это заявление тут же отреагировали - Михаил Саакашвили и Петр Порошенко.

Саакашвили - Путину

Так, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили не поверил в искренность призыва Владимира Путина, который посоветовал Владимиру Зеленскому вернуть его в Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я точно знаю, что именно Вы потребовали у Порошенко не приглашать меня на инаугурацию в 2014-ом. Теперь Вы через третьих лиц пытаетесь подступиться к Владимиру Зеленскому и требуете не только не возвращать мне гражданство, но также ставите категорическое условие не пускать меня в Украину", - написал Саакашвили.

По его словам, Путин требовал не пускать его в Грузию, Турцию, Армению и Азербайджан у местных властей. И даже обсуждал этот вопрос с президентом Турции Эрдоганом в 2016 году во время саммита по примирению в России.

"Так вот, новоиспеченный тролль, Владимир Владимирович, я достаточно опытен чтобы за этими маневрами видеть приемы вашей политики двойных стандартов - требовать от оппонента, который так сильно вам ответил своим заявлением на вашу раздачу российских паспортов на оккупированной части Донбасса, моего возвращения, надеясь, что он побоится это сделать. Теперь это не ваше дело! Мы с украинцами разберемся сами!", - заявил Саакашвили.

Порошенко - Путину и Зеленскому

Петр Порошенко, в свою очередь, выступил как бы с опровержением слов Зеленского. Действующий президент назвал украинское гражданство "святым" и высказал уверенность, что его хотят принять все российские граждане.

Так, Порошенко отметил, что украинские власти не намерены "раздавать россиянам" гражданство, так как его взяло бы все население России, которое он оценил в 140 миллионов человек (по состоянию на 1 января 2019 года, по оценке Росстата, в РФ зафиксировано 146,7 миллионов постоянных жителей, - прим.Ред.).

"И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов. Потому что у нас лучше [гражданство]. Потому что украинское гражданство - это высокая честь", - заявил Порошенко во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове.

Президент подчеркнул, что не позволит никому, чтобы Украину "купили за газ". "Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить – что в Украине будет дешевле газ", - сказал Порошенко.

"Сейчас реплика Зеленского, а потом аплодисменты зрителей"

На череду этих заявлений отреагировали пользователи соцсетей. Так нардеп Александр Онищенко раскритиковал Порошенко касательно его высказывания:

"Порошенко раскритиковал намерение Зеленского давать россиянам гражданство, - сообщили СМИ.

Поднял голову. Только быстрые и жесткие репрессии. Каждый день он должен думать только о тюрьме, метаться и не находить себе места. Теряем время. За прошедшую неделю уже можно было сориентировать правоохранительную систему на жесткий секс. Там все давно готовы. Чтобы к моменту инаугурации осталось только подписать подозрение и день в день обратиться в суд за мерой пресечения.

Раскритиковал он".

Украинский журналист Андрей Манчук приводит заголовки публикаций "Страны" на разные новости, в том числе касающиеся гражданства. Свою мини-подсобку он анонсирует как "скромное обаяние диалектики".

С интересом за заявлениями политиков наблюдает украинский журналист Вячеслав Чечило.

"Я понял. Это батл. Сейчас реплика Зеленского, а потом аплодисменты зрителей".