Лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади опубликовал видео, в котором он обратился к своим сторонникам-террористам. Об этом пишет Associated Press.

Любопытно, что Абу Бакр аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео. Он рассказал, что бои за сирийский город Багуз окончены. Они начались в феврале 2019 года при участии Демократических силы Сирии и американской коалиции. 23 марта сирийские военные объявили о завершении операции.

Багуз считался последним оплотом ИГ в Сирии, теперь же город зачищен от боевиков.

Скриншот: Twitter/ Rita Katz‏

Напомним, "Исламское государство" показало фото смертников, устроивших кровавые теракты на Шри-Ланке .

Также мы писали, что турецкая газета сообщила, что армия США поймала лидера Исламского государства Абу Бакра.