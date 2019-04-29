Петр Порошенко заявил, что в случае, если команда Зелнеского пойдет на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, мировое сообщество может отказаться от поддержки Украины.

Об этом он сказал 29 апреля во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове, пишет "Интерфакс-Украина".

"Если ты поедешь на встречу с Путинным – к тебе никто больше из мировой коалиции, которую мы бережно создавали 5 лет, никто не приедет: ты ее разрушишь. И оставишь Украину один на один с агрессором. А потом тебе останется только встать на колени и признать капитуляцию. И этого мы точно не можем допустить", - сказал Петр Порошенко.

Также он заявил, что готов помогать советами и поддержкой новоизбранному президенту, если тот будет принимать решения в пользу Украины. 7

"Своевременно подскажем, как не становиться на колени, потому что мы умеет это делать. И своевременно подскажем, как беречь своих союзников и партнеров. И своевременно подскажем, как не продаться на "30 сребреников" газа, которые точно обманут – мы это знаем", - сказал Порошенко.

Напомним, Порошенко заявил, что "святое украинское гражданство" приняло бы все население России. Поэтому его не дадут никому.

Также мы писали, что Порошенко с женой приехал во Львов почтить память героев Небесной сотни и участников АТО.