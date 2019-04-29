Комитет государственной безопасности Беларуси задержал заместителя главы Совета безопасности Белоруссии, бывшего главу охраны Лукашенко Андрея Втюрина. Об этом со ссылкой на собственные источнки пишет "Наша Нива".

Андрей Втюрин был арестован за взяточничество на прошлой неделе. Обстоятельства и размер взятки не уточняются. Издание также сообщает, что Втюрина в элитном поселке "Дрозды-2" в пригороде Минска на сегодняшний день опечатан. А вот в КГМ отказались давать комментарии о задержании бывшего главы охраны Александра Лукашенко.

Андрей Втюрин. Фото: Белта

Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги. До перехода в Совбез в 2014 году он в течение семи лет возглавлял Службу безопасности президента республики, куда попал в 1995-м, то есть спустя год после начала президентства Александра Лукашенко, соратником которого его называют белорусские журналисты. В 2002-м окончил Академию МВД Белоруссии, в 1992-м — Саратовское высшее военное командное училище МВД России. Является уроженцем Пензы.

Напомним, КГБ Беларуси задержала помощника Лукашенко на взятке в $200 тысяч.

Также мы писали, что КГБ Беларуси объявило о задержании боевиков с оружием и с атрибутикой "Азова".