Порошенко заявил, что "святое украинское гражданство" приняло бы все население России. Поэтому его не дадут никому
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские власти не намерены "раздавать россиянам" гражданство, так как его взяло бы все население России, которое он оценил в 140 миллионов человек. Слова Петра Порошенко приводит Интерфакс-Украина.
"И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов. Потому что у нас лучше [гражданство]. Потому что украинское гражданство - это высокая честь", - заявил Порошенко во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове.
Президент подчеркнул, что не позволит никому, чтобы Украину "купили за газ". "Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить – что в Украине будет дешевле газ", - сказал Порошенко.
По состоянию на 1 января 2019 года, по оценке Росстата, в РФ зафиксировано 146,7 миллионов постоянных жителей.
Перепалка относительно того, кого в какое гражданство принимать началась после указа Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР".
В ответ на это решение будущий президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина "будет предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов". В первую очередь, россиянам.
Владимир Путин, в свою очередь, похвалил Зеленского за намерение выдавать россиянам паспорта Украины. Президент РФ заявил, что если у россиян и украинцев будет общее гражданство, то они только окажутся в выигрыше.