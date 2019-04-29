Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские власти не намерены "раздавать россиянам" гражданство, так как его взяло бы все население России, которое он оценил в 140 миллионов человек. Слова Петра Порошенко приводит Интерфакс-Украина.

"И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов. Потому что у нас лучше [гражданство]. Потому что украинское гражданство - это высокая честь", - заявил Порошенко во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове.

Президент подчеркнул, что не позволит никому, чтобы Украину "купили за газ". "Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить – что в Украине будет дешевле газ", - сказал Порошенко.

По состоянию на 1 января 2019 года, по оценке Росстата, в РФ зафиксировано 146,7 миллионов постоянных жителей.

Перепалка относительно того, кого в какое гражданство принимать началась после указа Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР".

В ответ на это решение будущий президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина "будет предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов". В первую очередь, россиянам.

Владимир Путин, в свою очередь, похвалил Зеленского за намерение выдавать россиянам паспорта Украины. Президент РФ заявил, что если у россиян и украинцев будет общее гражданство, то они только окажутся в выигрыше.