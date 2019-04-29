Президент Украины Петр Порошенко уволил Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Прокопчука и назначил на его места Евгения Цимбалюка. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Так, в соответствии с указом №174/2019 Игорь Васильевич Прокопчук уволен с должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене. В соответствии с указом №175/2019 его место занимает Евгений Викторович Цимбалюк.

Уволенный Игорь Прокопчук. Фото: Google

Назначенный Евгений Цимбалюк. Фото: Google

Игорь Прокопчук работал на этой должности с 2010 года. Цимбалюк с 2015 года был послом Украины в Кении и по совместительству в Союзе Коморских островов, Республике Руанда, Республике Танзания.

Напомним, старший брат Игоря Прокопчука Алексей претендовал на должность главы Интерпола от России.

Также мы писали, что Украина грозилась выйти из Интерпола, если его главой изберут россиянина.