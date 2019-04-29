В понедельник, 29 апреля, в Киеве на пересечении улиц Гната Юры и Петра Куренного произошло ДТП. Автомобиль "Славута" попал под маршрутку - в результате серьезно пострадали все, кто находился внутри автомобиля. По предварительной информации, авария произошла около 14:40. Об этом "Информатор" сообщает с места происшествия.

Предварительно, автобус маршрута №429 двигался со стороны кольцевой развязки, когда перед ним внезапно появилась "Славута". Водитель маршрутки не успел затормозить, и фактически смял легковушку. В салоне автомобиля также находились дети 2009 и 2013 годов рождения.

На место происшествия приехали скорая помощь и экипаж патрульной полиции. Медики оказали первую помощь пострадавшим, после чего госпитализировали их. Водитель находится в тяжелом состоянии.

Полицейские пытаются выяснить обстоятельства ДТП. Пока неизвестно, двигалась ли "Славута" параллельно маршрутке или выезжала с улицы Петра Куренного.

Фото: kiev.informator.ua

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