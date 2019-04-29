В четверг, 9 мая, в России не ожидают зарубежных лидеров на торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль никого специально не приглашал из глав государств на День Победы в 2019 году. Соответственно, прибытия иностранных лидеров в этот день не ожидается.

Между тем, 9 мая в Москве пройдут парад на Красной площади, шествие "Бессмертный полк", тематические программы на Поклонной горе, салют.

Напомним, накануне Дня Победы ветеранов выселяют из помещения в центре Киева. Планируют открыть "Музей революции достоинства".

Также мы писали, что ко Дню Победы "Интер" покажет военную драму "Ни шагу назад".