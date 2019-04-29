Состояние известной российской актрисы Ирины Сенотовой, которая 26 апреля была госпитализирована, резко ухудшилось. Врачи диагностировали 50-летней звезде сериала "Кармелита" цирроз печени. Об этом сообщает Mash.

Ирина попала в больницу из-за двусторонней пневмонии и почечной недостаточности, и проходила курс лечения. Однако лучше звезде не становилось - присутствовала нездоровая желтизна лица, появились осложнения.

"Плюс громадные счета - Европейский Центр выставил чек в 560 тысяч. Родители звезды заняли денег, Ирину перевели в другую больницу. Там не обрадовали и дополнили диагноз. Сейчас Ирина постоянно в кислородной маске, врачи решают, что делать дальше. Круглые сутки рядом с актрисой - мать, поддерживает дочку и дает ей сил", - сообщает Mash.

Фото: Teleprogramma.pro

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