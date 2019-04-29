В Украине ввели нормы, согласно которым железнодорожные пути должны быть ограждены заборами или лесополосами. Об этом написал заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Новые нормы ввело Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Они необходимы, чтобы обеспечить безопасность людей на территории рядом с путями.

"Места, которые непосредственно прилегают к путям скоростных поездов, очень опасны. Только на Юго-Западной железной дороге в 2018 году было зафиксировано около 60 несчастных случаев. Многие из них – как раз из-за пересечения людьми путей в непредназначенных для этого местах", – сообщил Парцхаладзе.

Теперь обязательным является проектирование ограждающих заборов или лесонасаждений, которые не позволят попадать в опасные участки скоростного движения поездов. По подсчетам экспертов, это позволит на 30% уменьшить аварии и несчастные случаи на путях.

Согласно этой норме, для недопущения выхода на пути на участках организации скоростного движения поездов во всех случаях следует устанавливать ограждающие заборы или участки лесов в виде лесополос. Причем, если это будут ограждающие лесонасаждения, то они должны образовывать плотную непрерывную линию защиты.

В местах их разрывов должны устраиваться механические ограждения. Исключение составляют естественные и искусственные препятствия для выхода на пути. Например, водоемы, заболоченная местность, скальные выемки, дома, гаражи и другое.

Скриншот: Facebook/ Lev Partskhaladze

Напомним, в Одессе пьяный водитель вылетел на железнодорожные рельсы.

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