Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил ему сформировать рабочую группу в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление канцелярии президента Турции.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом <…> Лидеры обменялись мнениями по теме Сирии, а также договорились продолжать тесное сотрудничество по борьбе с терроризмом. Наш президент поднял тему создания рабочей группы по поставкам систем С-400", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что оба лидера договорились увеличить торговый оборот между двумя странами до 75 миллиардов долларов. Кроме того, сообщается, что Эрдоган выразил Трампу соболезнования в связи с нападением в субботу на синагогу в американском штате Калифорния, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. Напомним, в США заявляли, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозили санкциями за их возможного приобретения и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.