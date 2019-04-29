В августе все полеты над Будапештом в ночное время отменят: посадка или вылет самолетов из аэропорта венгерской столицы будут под запретом с 12 ночи до 5 утра. Об этом сообщает ЦТС.

Соответствующее соглашение заключили мэр Будапешта Иштван Тарлос и министр инноваций и технологий Ласло Палкович. Мэр столицы Венгрии уточнил, что приземление ночью будет разрешено только в чрезвычайных ситуациях, в частности, при экстремальных погодных условиях, похищении людей, терактах, экстренной посадки или необходимости скорой медпомощи.

Министр инноваций Палкович отметил, если шум от взлета и посадки превысит допустимые нормы, авиакомпания будет нести ответственность. Средства пойдут на звукоизоляцию домов и развитие системы мониторинга шума. Также он настаивает, чтобы авиакомпании, которые летают в Будапешт, использовали бесшумные лайнеры.

"В этом отношении Wizz Air лидирует, потому что машины, недавно включенные в парк этой авиакомпании, создают вдвое меньше шума, чем модели, которые они использовали ранее", – сказал министр.

Напомним, с инициативой о запрете ночных полетов в Жулянах выступили и киевляне. Руководство аэропорта "Киев" (Жуляны) допускает ограничение полетов ночью из-за жалоб местных жителей на шум.

Как сообщала "Страна", ранее российский лайнер с пассажирами совершил экстренную посадку в Будапеште по пути в Москву из Белграда.