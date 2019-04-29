На Пасху, 28 апреля, в Украине правоохранители поймали 414 пьяных водителей, то есть на 34 больше, чем за день до этого, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что всего за день Пасхи правоохранители выявили 5 935 нарушений правил дорожного движения. Больше всего случаев касалось превышения установленного ограничения скорости со стороны (917) и управления транспортным средством без документов (620).

По состоянию на 28 апреля на дорогах страны патрулировали 1 606 экипажей патрульной полиции и группы реагирования патрульной полиции, из которых 435 обеспечивали безопасность дорожного движения на автодорогах международного и государственного значения.

Напомним, в центре Львова пьяный извозчик кареты совершил ДТП и скрылся.

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