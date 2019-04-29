В итальянском Неаполе ранили ножом итальянского актера украинского происхождения Артема Ткачука. Об этом сообщает Іl Messaggero.

Как сообщает издание, актер стал жертвой внезапной уличной атаки неизвестных. Артем сильно пострадал во время нападения группы подростков и получил ножевое ранение. После инцидента пострадавшего срочно госпитализировали в больницу.

"Преступники начали избивать после вопроса о том, в каком районе я живу", - рассказал полиции пострадавший уже на больничной койке.

Напомним, Артем Ткачук играл в фильме "Пираньи Неаполя" режиссера Клаудио Джованнези, картина повествует о молодежных преступных группировках города. Артему 18 лет и он живет в Афраголе со своей семьей, он учится и снимается в кино.

Как сообщала "Страна", ранее в Италии на мотоцикле разбился известный украинский бизнесмен.

Также стало известно о смерти 12-летней украинки в Италии.

Ранее в Италии задержали 45 членов Коза Ностра и "крестного отца" сицилийской мафии.