Во Львове на одну из свадеб гости пришли поздравлять молодоженов в военной форме, напоминающей нацистскую. Об этом на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Свадьба во Львове. Молодожены с гостями в нацистской форме", - написал Долинский.

На фотографии изображены молодожены в свадебных нарядах и их гости. Они позируют на площади рядом с архикафедральным собором Святого Юра во Львове, у памятника митрополита Андрея. Всего на фото 23 человека, среди них есть дети, нарядно одетые мужчины и женщины, люди в вышиванках. Однако несколько героев фотографии одеты в военную форму, напоминающую немецкую военную форму солдат вермахта: подпоясанные кители, галифе, сапоги, каски темно-зеленого цвета.

Дата съемки не уточняется. Также неизвестно, кто эти люди, запечатленные на фото.

Скриншот, фото: Facebook/ Eduard Dolinsky

Напомним, в центре Киева националисты развернули гигантский баннер о дивизии СС "Галичина".

Также мы писали, что под Черниговом радикалы сбросили памятник освободителю Киева от нацистов.