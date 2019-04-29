Мультинациональная авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) была вынуждена отменить 1,2 тысячи рейсов в аэропортах Швеции, Дании и Норвегии 29-30 апреля из-за забастовки пилотов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Наличие рейсов из указанных стран рекомендовано проверять по онлайн-табло аэропортов.

Забастовка пилотов продолжается уже четыре дня. В ней принимает участие не полный состав штата пилотов авиакомпании, а некоторые из них. Акция протеста нарушила выполнение по расписанию внутренних авиарейсов во всех трех странах, а также международных авиарейсов из этих стран.

Таким образом, планы около 110 тысяч пассажиров будут нарушены забастовками 29 и 30 апреля, отмечает агентство.

С марта профсоюз SAS Pilot Group, представляющий 95% пилотов компании, ведет переговоры с компанией о повышении зарплат. Очередная забастовка вызвана провалом этих переговоров. Гендиректор SAS Рикард Густафсон призвал пилотов вернуться за стол переговоров, прекратив забастовку. По подсчетам экспертов, забастовка пилотов ежедневно обходится SAS в 60-80 млн шведских крон ($6,3-8,4 млн).

Как сообщала "Страна", в августе 2018 года из-за крупнейшей забастовки пилотов лоукостера Ryanair в Европе отменили 400 авиарейсов.

Также мы сообщали о том, как из-за минирования аэропорта "Киев" сотни людей не попали на свои рейсы.

Напомним, авиакомпания МАУ отменила ряд рейсов из-за задержки поставок новых Boeing 737 MAX.