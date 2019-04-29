Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили не поверил в искренность призыва Владимира Путина, который посоветовал Владимиру Зеленскому вернуть его в Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я точно знаю, что именно Вы потребовали у Порошенко не приглашать меня на инаугурацию в 2014-ом. Теперь Вы через третьих лиц пытаетесь подступиться к Владимиру Зеленскому и требуете не только не возвращать мне гражданство, но также ставите категорическое условие не пускать меня в Украину", - написал Саакашвили.

По его словам, Путин требовал не пускать его в Грузию, Турцию, Армению и Азербайджан у местных властей. И даже обсуждал этот вопрос с президентом Турции Эрдоганом в 2016 году во время саммита по примирению в России.

"Так вот, новоиспеченный тролль, Владимир Владимирович, я достаточно опытен чтобы за этими маневрами видеть приёмы вашей политики двойных стандартов - требовать от оппонента, который так сильно вам ответил своим заявлением на вашу раздачу российских паспортов на оккупированной части Донбасса, моего возвращения, надеясь, что он побоится это сделать. Теперь это не ваше дело! Мы с украинцами разберемся сами!", - заявил Саакашвили.

Скриншот: Facebook/ Mikheil Saakashvili

Напомним, Путин похвалил Зеленского за намерение выдавать россиянам паспорта Украины.

Также мы писали, что Путин заявил о планах по выдаче российских паспортов всем украинцам.