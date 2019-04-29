Прибыль российского "Газпрома" по итогам 2018 года составила 1,456 трлн рублей (около $22,6 млрд – Прим.Ред). против 714,3 млрд руб. годом ранее. Это более чем вдвое – на 104% – превышает показатель 2017 года и является рекордной прибылью за всю историю. Об этом сообщает Investing.com со ссылкой на материалы компании в понедельник, 29 апреля.

"Повышение прибыли было зафиксировано на фоне роста выручки организации от продажи газа за год. По итогам минувшего года выручка "Газпрома" от продаж выросла почти на 1,7 трлн рублей, в том числе от продажи газа – на 963 млрд рублей. За 2018 год выручка корпорации от продаж газа составила 4,3 трлн рублей (+29% к показателю предыдущего года)", – говорится в сообщении.

Рост этого показателя объясняется в основном ростом средних цен в сегменте "Европа и другие страны". Также на увеличении выручки от продаж газа сказался рост средних цен на сырую нефть и газовый конденсат, за год выручка от их продажи выросла на 36% или почти на 195 млрд рублей.

Вместе с этим отмечается, что чистая сумма долга увеличилась на 26% и составила 3,01 трлн рублей ($46,5 млрд – Прим.Ред.). Это связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублях из-за роста курсов доллара и евро.

Как сообщала "Страна", "Газпром" пытается оспорить арест активов в Люксембурге по заявлению "Нафтогаза".

Также стало известно, что "Газпром" резко увеличил объем транзита газа через Украину.

Напомним, Дания отказала Газпрому в маршруте Северного потока-2.