В четверг, 2 мая, в Японии наследный принц Нарухито сменит на троне своего отца - императора Акихито, в связи с этим в стране усилены меры безопасности. Об этом пишет "Интерфакс".

Меры безопасности усилены вблизи Императорского дворца. В четверг безопасность на улицах Токио будут обеспечивать несколько тысяч полицейских. Сейчас проводится проверка территории дворца. На месте работают кинологи. Рвы, которыми окружен дворец, обыскали водолазы.

До этого СМИ писали, что неподалеку от школьной парты принца Хисахито, племянника кронпринца Нарухито и внука императора Акихито, обнаружены два ножа. Сам принц Хисахито в этот момент находился в другой части здания школы. Принц Хисахито станет вторым в очереди на трон после своего отца принца Фумихито, а также после того, как кронпринц Нарухито станет императором.

Напомним, еще в 2016 году 125-й японский император Акихито заявил об отходе от дел. После этого правительство разработало специальный закон, позволяющий ему отречься от престола в пользу наследного принца Нарухито.

А с 27 апреля по 6 мая в Японии объявлены национальные выходные: в связи с наступлением новой эры - Рэйва ("Красота и гармония").