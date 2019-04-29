Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов исполнил рэп в честь Национального дня ахалтекинского скакуна. Об этом сообщают "Хроники Туркменистана".

Трек посвящен коню президента по кличке Ровач. Автором музыки стал внук Бердымухамедова Керимгулы. Национальный праздник ахалтекинского скакуна в Туркменистане отмечали с 27 по 28 апреля. На главном ипподроме Ашхабада провели выставки, концерты, представления наездников цирка, спортивные соревнования по борьбе гореш и скачки.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также погулял с любимым молодым конем по ипподрому и угостил его морковкой.

Напомним, Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти в декабре 2006 года после скоропостижной смерти предыдущего лидера страны Сапармурата Ниязова (Туркменбаши), который был президентом Туркменистана с 1991 года. В 2012 году он переизбрался на второй срок, получив более 97% голосов избирателей, в 2017 - на третий, набрав 97,69% голосов.

Ранее появилось видео, как президент Туркмении поет для женщин советский хит "Кара-кум".

Как сообщала "Страна", в Туркменистане утверждена новая редакция конституции, которая дает право действующему президенту Гурбангулы Бердымухамедову управлять страной пожизненно.