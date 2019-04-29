Российская нефть, соответствующая качественным показателям, пока не поступила по нефтепроводу "Дружба" в Беларусь. Об этом сообщили в концерне "Белнефтехим", передает ТАСС.



"В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась", - отметили в концерне.

В ведомстве уточнили, что специалистами ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" приняты "все технические меры для скорейшего получения чистой нефти с российского пункта отпуска Унеча". Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия по-прежнему работают на сниженной загрузке, проинформировали в "Белнефтехиме". В ведомстве также заявили, что "концерном и организациями ведется ежедневный учет недополученных доходов из-за снижения загрузки НПЗ, приостановки экспорта нефтепродуктов, ремонта оборудования и других мер, принятых из-за поставки некачественной нефти".

Там также сообщили, что в понедельник в Москве продолжились переговоры по поставкам нефти в Беларусь и ее транзиту по нефтепроводу "Дружба".

"Работа по урегулированию ситуации с поставками некачественной российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" продолжается. Сегодня делегация концерна "Белнефтехим" во главе с заместителем председателя концерна Владимиром Сизовым находится в Москве, где на базе Минэнерго РФ продолжатся переговоры с участием российских нефтяных компаний", - уточнили в белорусском концерне.

Оценка ущерба

По словам пресс-секретаря "Белнефтхима" Марины Костюченко, белорусская сторона пока еще не подсчитала полный ущерб от поступления в республику некачественной российской нефти, но вопрос о компенсации не снимается.

"Что касается ущерба, то об окончательных сумах говорить преждевременно, потому что ситуацию еще не разрешили. Но вопрос компенсации не снимается, белорусская сторона будет требовать компенсации издержек для субъектов хозяйствования и для государства", - сказала Марина Костюченко.

По ее словам, каждый новый день для белорусской стороны оборачивается недополученными доходами.

"Концерном и организациями ведется ежедневный учет недополученных доходов из-за снижения загрузки НПЗ, приостановки экспорта нефтепродуктов, которые не вырабатывают, других мер, принятых из-за поставки некачественной нефти", - отметила Костюченко, добавив, что подсчет понесенного белорусской стороной полного ущерба - "это процесс не скорый".

Ранее "Страна" писала о том, что Медведев приказал за неделю найти тех, кто загрязняет российскую нефть.

Также мы сообщали, что В России возбудили уголовное дело из-за грязной нефти в трубопроводе "Дружба".

