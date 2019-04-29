Экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, освобожденного из СИЗО вместе с Надеждой Савченко, заметили в Днепре, рядом с гостиницей "Украина".

Судя по фото, которые оказались в распоряжении "Страны", мужчина не покидает территорию отеля. Впрочем, его немного трудно узнать из-за седой бороды, кепки и солнцезащитных очков. По всей видимости, такие меры Рубан принял, чтобы не оказаться замеченным в людных местах во время перекуров.

Фото: Страна.ua

Ранее появилась информация о том, что Валерий Рубан уехал в столицу Польши - Варшаву.

Напомним, новую меру пресечения ему могут избрать не ранее 7 мая.

Глава "Офицерского корпуса" рассказал "Стране" почему его суд выпустил на свободу, о своей жизни в СИЗО и об отношениях с Савченко. Владимир Рубан также поведал о том, попытается ли он стать нардепом на важных парламентских выборах.

Напомним, как прошел первый день освобожденной из СИЗО Надежды Савченко в Раде.