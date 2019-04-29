В Турции перевернулся микроавтобус, перевозивший футбольную команду Alanyaspor. В результате аварии погиб полузащитник команды, чешский легионер Йозеф Сурал, ранения получили еще семеро игроков. Об этом сообщает Daily Sabah.

Автобус выехал из города Кайсери после матча и в ночь на понедельник съехал с дороги и перевернулся в Алании, в 5 км от центра города.

"По информации, которую я получил от начальника полиции, в микроавтобусе были два водителя и оба заснули," - сказал президент Alanyaspor Хасан Чавушоглу.

Полиция задержала водителя, который был за рулем на момент аварии, после того как обоих водителей допросили.

Пострадавших игроков доставили в ближайшую больницу, однако 28-летний полузащитник Йозеф Сурал от полученных травм скончался.

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