Папа Римский Франциск I во время проповеди на площади Святого Петра пожелал радости и мира христианам Восточных Церквей. Об этом сообщает Vatican news.

"Нашим братьям и сестрам из Восточных Церквей, которые отмечают Святую Пасху согласно Юлианскому календарю, приношу искренние пожелания. Пусть же воскресший Господь одарит их радостью и миром!" - сказал Папа, обращаясь к верующим после молитвы "Царица Неба" в воскресенье.

Напомним, в своей Пасхальной речи папа Римский Фроанциск впомнил Украину и пожелал, чтобы эта Пасха принесла удовольствие для жителей восточной Украины, страдающих от продолжающегося конфликта.

Также мы сообщали, что папа Римский Франциск I поцеловал ноги лидерам Южного Судана, чтобы те сохранили мир в стране.