Общие военные расходы в мире выросли до $1,8 трлн в 2018 году, что на 2,6% больше, чем в 2017 году. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В 2018 году пятью государствами, которые потратили больше всего средств в этой сфере, стали Соединенные Штаты, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На них в совокупности приходится 60% мировых военных расходов. На долю США и Китая пришлась половина мировых военных расходов. Военные расходы США увеличились впервые с 2010 года, тогда как расходы Китая росли 24-й год подряд. Мировые военные расходы достигли наивысшего уровня с 1988 года (первого года, за который имеются согласованные глобальные данные - Прим.Ред.). Мировые военные расходы в 2018 году составили 2,1% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), или 239 долларов на человека.

Мир нарастил военные растраты Фото: SIPRI

Военные расходы стран мира за 2018 год:

  • США - $ 649 млрд, выросли на 4,6%
  • Китай - $ 250 млрд, на 5%
  • Индия - $ 66,5 млрд, на 3,1%
  • Пакистан - $ 11,4 млрд, на 11%
  • Южная Корея - $ 201,1 млрд, на 5,1%
  • Польша - $ 11,6 млрд, на 8,9%
  • Украина - $ 4,8 млрд, на 21%
  • Турция - $ 19 млрд, на 24%
  • Российская Федерация - $ 61,4 млрд, сократились на 3 5%
  • Расходы Болгарии, Латвии, Литвы и Румынии также выросли с 18 до 24%.
  • Военные расходы в Южной Америке выросли на 3,1% в 2018 году. Это связано в основном с увеличением расходов в Бразилии (на 5,1%), что является вторым увеличением за многие годы.
  • Военные расходы в Африке сократились на 8,4% в 2018 году, что является четвертым ежегодным снижением после пика затрат в 2014 году.
  • Существенно сократились расходы в Алжире (-6,1%), Анголе (-18%) и Судане (-49%). Военные расходы государств на Ближнем Востоке, по которым имеются данные, сократились на 1,9% в 2018 году. 

Общие военные расходы всех 29 членов Организации Североатлантического договора в 2018 году составили 963 млрд, что составило 53% мировых расходов. Больше всего абсолютный рост расходов в 2018 году показали США (27,8 млрд. долларов), а наибольшее сокращение - в Саудовской Аравии (-4,6 млрд. долларов).

Как сообщала "Страна", с 2009 года экспортная доля украинского вооружения на мировом рынке упала на 47%Основными поставщиками Украины указаны Чехия - $30 млн, Франция - $3 млн, Польша - $6 млн и США - $12 млн.

Ранее "Страна" писала о том что в МИД России сообщили, что США хотят закупить оружие для Венесуэлы через Украину.

Также мы сообщали, что опубликовано видео испытаний нового украинского оружия против беспилотников.

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