На Волыни начали необычную вакцинацию диких животных от бешенства: препарат просто разбрасывают с самолетов по всей территории области. Об этом сообщает 24 канал.

Вакцина состоит из приманки, внутри которой блистер с препаратом. Когда животное его прокусывает, вакцина попадает в его организм.

По словам Ярослава Шария, директора предприятия-разработчика, иммунитет к бешенству вырабатывается примерно на 14 день после приема вакцины.

Капсулы разбрасывают через установленный в самолетах барабан. Общий объем - более 400 тысяч доз.

"Должно быть 25 штук на квадратный километр. Это специальная машинка, которая оборудована GPS. Принцип действия в работе: забрасывается вакцина в барабан, включается кнопка запуска",- рассказал Михаил Жидачевский, оператор сброса вакцин.

Перед каждым вылетом самолет проходит технический осмотр. У всех пилотов свой отдельный маршрут. Всего их три. Карта полета загружена в планшет.

Вакцинацию диких животных проводят за счет Евросоюза. Там избавиться от бешенства среди зверей смогли за пять лет. Теперь же европейцы вкладывают деньги в соседние государства, чтобы болезнь снова не вернулась на их территорию.

"В 2016 году было 67 случаев бешенства, в 2017 - 48, а в 2018 - 22. За четыре месяца 2019 года мы имеем уже девять случаев заболевания",- отметил Сергей Войтюк, заместитель начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

Специалисты заверили: если капсула упадет на территории чьего-то частного хозяйства - это не страшно. Вакцина полностью натуральная и безопасна как для животных, так и для человека.

А чтобы эффект был максимальным, такие профилактические полеты должны выполнять дважды в год. Следующий этап планируют уже осенью.

Ранее "Страна" писала о том, что в Бердянске объявили карантин из-за бешенства.

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