Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений по упрощенному предоставлению всем украинцам российского гражданства в настоящее время нет. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Пескова, на повестке дня у российского президента Владимира Путина действительно есть такой вопрос, но конкретики по нему пока нет. "Пока рано говорить о таких модальностях. Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня, о таком вопросе думают, но пока таких общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось", - сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса, после чего заявил, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны.

В ответ избранный президентом Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал решение своего российского коллеги начать выдачу паспортов России жителям так называемых "ЛДНР" и всем желающим украинцам. Он посоветовал Путину не тратить время на выдачу паспортов России и напомнил о небесном Суде.