Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу из Джакарты в другой город. Об этом заявил министр планирования развития страны Бамбанга Броджонегоро, сообщает ABC News.

"Президент решил переместить столицу за пределы Явы, и это важное решение", - заявил министр на пресс-конференции, добавив, что администрация еще не выбрала новый город в качестве столицы.

Он отметил, что перемещение столицы из Джакарты, что находится на северном побережье Явы, может занять до 10 лет, как было со столицами в Бразилии, Малайзии и Казахстане. Нынешняя столица Индонезии - Джакарта - испытывает серьезные проблемы, связанные с недостаточным развитием городской инфраструктуры.

Напомним, число погибших от переутомления на выборах в Индонезии достигло почти трех сотен человек.

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