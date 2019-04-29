В Кремле внимательно следят за заявлениями избранного президента Украины Владимира Зеленского в заочной дискуссии, которая сложилась у него с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу предоставления российского гражданства жителям Донбасса, передает "Интерфакс".

"Да, действительно, идет обмен заявлениями, мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, не разочарованы ли в Кремле риторикой Зеленского, который отреагировал на решение президента РФ предоставить жителям Донбасса российское гражданство в упрощенном порядке.

Говоря о "заочной дискуссии" между Путиным и Зеленским, Песков заметил, что президент РФ на минувшей неделе достаточно четко изложил свой подход.

"Он сказал о готовности вести диалог, сказал о непонимании того, как можно пытаться решить внутриукраинскую проблему юго-востока, де-факто отказываясь от основных положений минских договоренностей. Поэтому позиция России здесь абсолютно ясна", - отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, что 24 апреля Путин подписал указ, упрощающий для жителей так называемых "ЛДНР" процедуру получения российских паспортов. 27 апреля Путин заявил, что в планах России предоставление гражданства по упрощенной процедуре всем гражданам Украины.

После этого выигравший выборы президента в Украине шоумен Владимир Зеленский раскритиковал заявление Путина и сообщил, что украинцы свободные люди и хорошо знают цену российскому паспорту.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин рассказал, какой видит первую встречу с президентом Зеленским.