Сегодня, 29 апреля, в московском Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, которая скончалась на 92-м году жизни 26 апреля. Об этом сообщает "Интерфакс".

Поклонники творчества актрисы, ее друзья, коллеги с цветами идут на Театральную площадь к Малому театру, чтобы проводить в последний путь знаменитую актрису. Гражданская панихида проходит в зрительном зале основной сцены Малого театра, в котором служила актриса. На сцене стоит почетный караул.

После церемонии прощания Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, в последние годы актриса тяжело болела. Элина Быстрицкая получила громкую славу и известность после роли Аксиньи в фильме "Тихий Дон" по роману Михаила Шолохова.

Тихий Дон опустел: Умерла Элина Быстрицкая, самая красивая казачка Советского Союза pic.twitter.com/2JRUdlo2LY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 апреля 2019 г.

Элина Быстрицкая Фото: РИА Новости

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