В течение Пасхальных выходных, 27 и 28 апреля, на дорогах Киевской области произошло 37 ДТП. В результате погиб один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ГУ НП Киевской области Николая Жуковича.

"С 27 апреля по 28 апреля в Киевской области произошло 37 ДТП, причем один человек погиб, трое травмированы", - отметил он.

А с 28 по 29 апреля в области произошло еще 22 ДТП.

Напомним, в субботу, 27 апреля, в Оболонском районе Киева на улице Луговой после столкновения с микроавтобусом электромобиль Nissan Leaf перевернулся через крышу и снова стал на колеса.

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