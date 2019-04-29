В Испании на досрочных парламентских выборах депутатские мандаты получили пять лидеров движения за независимость Каталонии, которые находятся под арестом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Уточняется, что от партии "Левые республиканцы Каталонии" (ERC) в парламент прошел экс-заместитель главы Каталонии Ориэл Жункерас. Кроме того, в верхнюю палату парламента, Сенат, прошел бывший министр иностранных дел Каталонии Рауль Ромева, выдвигавшийся от той же партии.

От блока "Вместе за Каталонию", выступающего за отделение от Испании и возглавляемого экс-главой региона Карлесом Пучдемоном, мандаты получили Жорди Турулл, Жорди Санчес и Жозеп Рулл.

Напомним, выборы в Испании состоялись в воскресенье, 28 апреля. По итогам подсчета 99,4% бюллетеней, правившая до этого Социалистическая партия набирает самое большое количество голосов - 28,7%. Правоцентристская Народная партия, неоднократно сменявшая социалистов у власти, получила 16,7% голосов. Ультраправая партия "Вокс" набрала 10,3% голосов. Таким образом, она впервые проходит в парламент.

Напомним, что 1 октября 2017 года в автономном регионе провели референдум о независимости Каталонии, запрещенный центральными властями и признанный незаконным Конституционным судом Испании. Большинство тех, кто пришел на референдум (явка составила 43%), высказались за отделение от Испании.

Через несколько недель тогдашний глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие каталонские лидеры подписали декларацию о независимости, после чего Мадрид ввел в регионе прямое управление, а руководителей Каталонии обвинили в мятеже.

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