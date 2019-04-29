Российская энергетическая компания ПАО "Газпром" 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению "Нафтогаза". Об этом говорится в отчете российского газового холдинга, пишет ТАСС.

Еще 15 февраля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в Люксембурге.

"15 апреля 2019 года ПАО "Газпром" в целях защиты своих прав обратилось в суд г. Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс", - говорится в заявлении "Газпрома".

Напомним, что в декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить Украине $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции "Газпрома" на октябрь 2019 года.

"Газпром" в марте 2018 года уведомил НАК "Нафтогаз Украины" о необходимости восстановить баланс интересов сторон по договорам, нарушенный ранее решениями Стокгольмского арбитража, и предложил провести переговоры по этому вопросу. Переговоры не привели к успеху, поэтому 20 апреля 2018 года "Газпром" направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма просьбу об арбитраже с требованием об изменении или расторжении контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа через территорию Украины с целью восстановления баланса контрактных обязательств и устранения возникшей асимметрии ответственности сторон. "Нафтогаз Украины" подал ответ на эту просьбу об арбитраже 22 мая 2018 года и предъявил встречные требования по контрактам.

Рассмотрение данного дела объединено с иском "Нафтогаза" о пересмотре тарифа на транзит газа, который украинская компания подала в июле 2018 года, "Нафтогаз" требует пересмотреть тариф с 18 марта 2018 года и взыскать с "Газпрома" $11,58 млрд за период с 18 марта 2018 года до окончания срока действия контракта на транзит.

Как сообщала "Страна", в конце мая Украина собирается предложить РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы страны сроком на 10 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в мае Нафтогаз повысит цену на газ для промышленных потребителей.

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