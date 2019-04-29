В Харькове местный житель швырнул гранату в салон авто, на котором в областной центр приехал горожанин из Змиева. Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

Информация о прогремевшем на улице Старо-Григорьевской взрыве поступила полицейским в воскресенье, 28 апреля, в 16:46. На месте происшествия правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату в окно автомобиля марки Toyota.

"От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области. Последний в тяжелом неконтактном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи", - сказано в сообщении.

За совершение данного преступления правоохранители задержали 33-летнего харьковчанина, возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2, ст. 115 ("Покушение на убийство") УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: hk.npu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве грозили взорвать все храмы и синагоги, а под Харьковом забыли в церкви гранату, пока святили паску.

Также мы сообщали, что в Николаевской области от взрыва гранаты погиб военный.