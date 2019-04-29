Близкий соратник президента США сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал усилить санкции против России. "Нам нужно больше санкций, а не меньше", - сказал Грэм. Об этом сообщает Bloomberg.

Грэм также раскритиковал заявления советника президента Джареда Кушнера, преуменьшающие значение вмешательства Кремля в американские выборы 2016 года: "Мне очень нравится Джаред, но он упускает большую деталь. Можете представить, что бы мы говорили, если бы россияне или иранцы взломали президентскую команду Республиканской партии?", - отметил Грэм.

Напомним, 23 апреля во время Саммита 2019 Time 100 Джаред Кушнер, охарактеризовал действия россиян как попытку "купить несколько рекламных объявлений в Facebook, чтобы посеять раздор" в американском обществе. По его словам, расследование спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США нанесло больший вред американской политике, чем само вмешательство.

Как известно, ранее Министерство юстиции США опубликовало полный отчет расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором подтверждается вмешательство России в президентские выборы в США. Напомним, после публикации доклада Мюллера рейтинг президента США Дональда Трампа резко обвалился.

25 апреля Верховная Рада призвала Запад усилить санкции против РФ из-за раздачи паспортов на Донбассе.