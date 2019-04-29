В Бразилии модное дефиле стало последним для 26-летнего мужчины-модели по имени Талес Соарес, который внезапно рухнул на подиум, а через некоторое время скончался. Об этом передает "Gazeta".

Талес Соарес запутался в шнурках своей обуви и упал во время показа, проходившего в рамках недели моды в Сан-Паулу. Манекенщик не смог подняться на ноги, а потом из его рта пошла пена. Сначала публика посчитала его действия запланированным представлением, но очень скоро на подиуме появилась команда врачей, и молодого человека забрали в больницу.

По данным организаторов показа, перед выходом на подиум 26-летний Талес Соарес, участвовавший в шоу бренда Ocksa в субботу, 27 апреля, не подавал признаков плохого самочувствия.

Фото: hollywoodlifenews.com

Талес дошел до конца подиума и повернулся, чтобы уйти, но в этот момент упал - на глазах у испуганной публики к манекенщику подбежали сотрудники бригады скорой помощи. Врачи экстренно доставили его в больницу, но спустя час после того как "скорая" доехала до медицинского центра, они констатировали смерть пациента.

Видеозапись момента, когда 26-летний манекенщик упал, быстро распространилась в соцсетях, но пользователи до сих пор не могут понять что могло вызвать летальный исход. Официальные источники также не дают информации о причине смерти.

Организаторы недели моды в Сан-Паулу опубликовали официальное заявление, в котором говорилось: "Мы только что получили новости о смерти модели Талеса Соареса, почувствовавшего недомогание во время показа Ocksa".

В официальном аккаунте мероприятия в инстаграме появился пост с фотографией манекенщика, рядом с которым было написано: "Пусть Бог примет тебя в свои объятия! Жизнь, действительно, подиум, а мы просто недолго идем по нему! Это невероятно печально!"

На данный момент известно только то, что вся команда бренда была "шокирована" смертью модели, а его агентство подчеркнуло, что если у Соареса и были проблемы со здоровьем, то в офисе об этом никто не знал. Представители организации сказали журналистам, что манекенщик был вегетарианцем и не употреблял запрещенные вещества.

Ранее "Страна" писала о том, что модель Playboy задержали за убийство ее психолога.

Также мы рассказывали, что умерла модель и Юная Мисс Вселенная Лотте ван дер Зее, которой было всего 20 лет.