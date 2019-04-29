Украинская певица Maruv, у которой недавно при перелете самолетом авиакомпании МАУ вскрыли чемоданы и украли вещи, записала новое видео, в котором рассказала о том, как она потерпела неудачу, пыталась разобраться с авиакомпанией. Видео опубликовано в истории на странице певицы.

По словам Maruv, на предъявленную претензию ей ответили в МАУ, что ни авиакомпания, ни аэропорт не несут ответственности за сохранность багажа.

"Компенсировать поломку моего чемодана они могут, если я отнесу его в ремонт и потом предоставлю им справку и чеки", - говорит Maruv. При этом она добавила, что в МАУ случившееся назвали не их проблемой и порекомендовали обратиться в полицию.

Ранее "Страна" писала о том, что из багажа певицы Maruv в аэропорту "Борисполь" вытащили все украшения.

Также мы сообщали, что Maruv выпустила развратный и кровавый клип на хит Siren Song.